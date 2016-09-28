Изменить логотип под современный стиль

Есть логотип, надо его перерисовать в современный векторный, но суть должна остаться та же. Компания занимается электронными подписями (электронными ключами), поэтому на логотипе изображены ключики и щит (безопасность). Фирменные цвета зеленый и синий, но естественно не яркие, а приглушенные