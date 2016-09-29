Отрисовать логотип в векторе

Есть примерный логотип который понравился, хотелось бы посмотреть подобные варианты.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Логотип не сложный, три ромба одним цветом с градиентом. Плюс текст.
300 рублей оплата по готовности после пересылке исходника. См. отзывы.
Сделать сегодня.
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