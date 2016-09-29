Отрисовать логотип в векторе

Логотипы и ЗнакиЗавершен27 заявок279 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Логотип не сложный, три ромба одним цветом с градиентом. Плюс текст.

300 рублей оплата по готовности после пересылке исходника. См. отзывы.

Сделать сегодня.

7 лет назад
H2O2
Иван 
40 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
GCK
32 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
7 лет назад
$5
1 день
Сергей быстро и хорошо выполнили задачу. Рекомендую!
Все отлично. Рекомендую.