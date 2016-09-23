Разработать логотип для школы иностранных языков

Логотипы и ЗнакиЗакрыт47 заявок259 просмотров
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Разработать логотип для школы иностранных языков.

Название - Без границ, интермост или языки мира

Сроки - 1-2дня

7 лет назад
itsmaria
Мария 
27 летРоссия
7 лет в сервисе
Была
7 лет назад