Создание логотипа для сайта

Привет! [:::::::: [b][u]ПОБЕДИТЕЛИ конкурса будут объявлены 5 ноября![/u] ::::::::[/b]] Согласно правилам, в конце данного конкурса мы огласим сразу двух победителей, которые займут первое и второе место с оплатой 60$ и 20$ соответственно! Для участия, вам необходимо ...
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Необходимо разработать логотип для сайта агенства подбора персонала и организации туристических путешествий.
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