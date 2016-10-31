Необходимо разработать логотип для компании, которая занимается заправкой картриджей и ремонтом оргтехники. Цвета можно использовать любые. Главное логотип должен быть запоминающийся, дерзкий (но в меру). Просьба предоставлять варианты с примерами применения (вывеска, визитка, баннер). Более подробное техническое задание: 1. Логотип должен ...
Разработка логотипа для MildHug (бренд детских товаров)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Привет! [:::::::: ПОБЕДИТЕЛИ конкурса будут объявлены 5 ноября! ::::::::]
Согласно правилам, в конце данного конкурса мы огласим сразу двух победителей, которые займут первое и второе место с оплатой 60$ и 20$ соответственно!
Для участия, вам необходимо разработать логотип для компании под названием MildHug. Под этим брендoм реализуются товары для детей, такие как одежда и элементы детского гардероба.
Наши покупатели, родители - мамы и папы, которые очень хотят позаботится о своем ребенке, ну и конечно же сами дети которые также могут сами свободно приобрести продукцию данного бренда (т.е. это не груднички). Средний целевой возраст детей - 8-12 лет (чтобы легче было представить: это главный герой кинофильма "1 дома" - Кевин Маккаллистер, т.е. достаточно взрослый).
Мы ожидаем, что логотип, который мы выберем будет олицетворять в себе положительные эмоции, надежность и контактность. А также будет выразительным и легко узнаваться/читаться на удаленном расстоянии.
ВАЖНО: рынок, на котором реализуются товары - США.
Более конструктивную информацию вы найдете в ТЗ по ссылке: https://drive.google.com/open?id=0B8lL0MP4TQS8aldqaFRfS19CeTQ
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