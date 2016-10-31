Разработка логотипа для MildHug (бренд детских товаров)

$80
Логотипы и ЗнакиЗавершен34 заявки1327 просмотров
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#1$60
#2$20

Привет!   [::::::::   ПОБЕДИТЕЛИ конкурса будут объявлены 5 ноября!   ::::::::]

Согласно правилам, в конце данного конкурса мы огласим сразу двух победителей, которые займут первое и второе место с оплатой 60$ и 20$ соответственно!

Для участия, вам необходимо разработать логотип для компании под названием MildHug. Под этим брендoм реализуются товары для детей, такие как одежда и элементы детского гардероба. 

Наши покупатели, родители - мамы и папы, которые очень хотят позаботится о своем ребенке, ну и конечно же сами дети которые также могут сами свободно приобрести продукцию данного бренда (т.е. это не груднички). Средний целевой возраст детей - 8-12 лет (чтобы легче было представить:  это главный герой кинофильма "1 дома" - Кевин Маккаллистер, т.е. достаточно взрослый).

Мы ожидаем, что логотип, который мы выберем будет олицетворять в себе положительные эмоции, надежность и контактность. А также будет выразительным и легко узнаваться/читаться на удаленном расстоянии.

ВАЖНО: рынок, на котором реализуются товары - США. 

Более конструктивную информацию вы найдете в ТЗ по ссылке:  https://drive.google.com/open?id=0B8lL0MP4TQS8aldqaFRfS19CeTQ

7 лет назад
MediaMate
43 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
Победители конкурса
prem
35 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
год назад
7 лет назад
#2
Дизайнер, который отлично знает свое дело. Отличная коммуникация и понимание рекомендаций по правкам с полуслова. Все доработки в черновых версиях вносились быстро и сразу же качественно. Результатом остались очень довольны. Логотип получился, как мы и хотели: добрым и внятным. Рекомендую!
Спасибо, было приятно с Вами сотрудничать!
pixart
Артур 
31 годРоссия
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 лет назад
#1
Дизайнер с отличным авторским стилем и креативным подходом к исполнению. Логотип получился выразительным и оригинальным. И это победитель нашего конкурса - 1 место, поздравляю! Буду рад снова видеть в числе участников наших новых конкурсов!
Юрий, заказчик, который знает, что хочет получить в конечном результате. Сотрудничеством очень доволен! Коммуникацией также! Оплата произведена мгновенно. Рекомендую к сотрудничеству Юрия, как ответственного заказчика и приятного в общении человека! :)
Заявки фрилансеров
prem
35 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
год назад
7 лет назад
#2
pixart
Артур 
31 годРоссия
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 лет назад
#1
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