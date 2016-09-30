Конкурс на логотип для компании

добрый день! нужно логотип и фирменный стиль [list][*]:для визитки + сделать шаблон визитки (вектор) [*]фирменный бланк [*]папочки в которые коммерческое ложится как книжка [/list]
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день!
Мы организуем конкурс на логотип для нашей компании. Победитель получит 60$.
Наша компания "Sweet Home" занимается реализацией студий в таунхаусах в ближнем Подмосковье.
Наш сайт s-home-s.ru
Текущий логотип компании - во вложении.
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