Конкурс на логотип для компании

Компания имеет три направления развития: 1. Туристический объект - Мурманская страусиная ферма http://murmanstraus.ru/ (есть логотип его нужно доработать в общий стиль); 2. Производство Фермерских продуктов (ЭкоФерма - лого есть, если пожелаете, то можно его немного доработать, но ...