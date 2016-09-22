Разработка логотипа

# 1 — $ 50

Необходимо доработать логотип магазина бытовой техники (вся бытовая техника, телевизоры, телефоны) и доработать само название магазина. Уважаемые фрилансеры хотелось бы чтобы Вы сделали основной акцент на шрифт. Хотим интересный и необычный шрифт в написании Медиа 2. Шрифт должен быть читабельным и не сложным. Одним словом чтобы Медиа 2 было сочетанием названия магазина и логотипа.

Ждем интересных предложений использования других цветов в сочетании с двумя нашими корпоративными фирменными цветами - белым и зеленым.

В приложении фото названия магазина. Цвет букв может быть как белым на зеленом фоне, так и зеленым на белом фоне.