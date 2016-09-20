Логотип для интернет магазина детской одежды

добрый день! нужно логотип и фирменный стиль [list][*]:для визитки + сделать шаблон визитки (вектор) [*]фирменный бланк [*]папочки в которые коммерческое ложится как книжка [/list]
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Интернет-магазин детской одежды от российских производителейпредлагающий умеренные цены на товары не устапающим по качеству европейским
маркам.
Сейчас пока магазин наполнен только одной категорией - верхняя одежда для детей
из мембранной ткани, постепенно магазин будет дополнен следующими категориями
товаров: джинсовая одежда, трикотаж, школьная форма, нарядная коллекция ,
карнавал, аксессуары( шапки, шарфы, кепки)
Мы создали наш интернет-магазин по трем причинам:
1. Мы знаем, как утомительно бывает ходить по магазинам в поискахдетской одежды, которая была бы:
-удобной
-качественной
- с хорошей ценой
-нравилась и родителям и детям
2. Мы знаем, как много часов можно потратить на выбор в большоминтернет-магазине
Мы не будем вас удивлять огромным выбором и вынуждать вас выбирать из
1000
предложений
3. Мы хотим, что бы качественная продукция российскихпроизводителей была знакома и любима во
многих семьях.
Целевая аудитория:
женщины 20-35, имеющие детей до 12 лет, замужем
уровень жизни средний и средний +
ведущие активный образ жизни всей семьей: лыжи, походы, игры
образование выше среднего
интересующися новыми технологиями в детской одежде( например: непромокаемость -
мембранная одежда)
активно обсуждающих детские товары на форумах и различных площадках ( например
отзовик.ру)
знающие о европейских производителях детской одежды ( например финские и
канадские ТМ Рейма, Хуппа)
География:
все регионы РФ
Хотелось бы увидеть двух персонажей Буку ( девочка) и Бу( мальчик) - пока
остановились на дружелюбных монстриках
и название магазина в двух вариантах как название сайта и русскоязычное
название.
сайт уже работает buka-boo.com
бюджет проекта 3000 руб
примеры лого которые НЕ нравяться: дочки-сыночки, детский мир, кораблик
лого которое нравиться нет
пожелания по цвету 1-3 цвета не больше
чтобы в черно белом исполнении тоже можно было использовать
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