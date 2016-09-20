Логотип для интернет магазина детской одежды

$50
Логотипы и ЗнакиЗакрыт26 заявок286 просмотров
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Интернет-магазин детской одежды от российских производителейпредлагающий умеренные цены на товары не устапающим по качеству европейским

маркам.

Сейчас пока магазин наполнен только одной категорией - верхняя одежда для детей

из мембранной ткани, постепенно магазин будет дополнен следующими категориями

товаров: джинсовая одежда, трикотаж, школьная форма, нарядная коллекция ,

карнавал, аксессуары( шапки, шарфы, кепки)

Мы создали наш интернет-магазин по трем причинам:

 1. Мы знаем, как утомительно бывает ходить по магазинам в поискахдетской одежды, которая была бы:

 -удобной

 -качественной

 - с хорошей ценой

 -нравилась и родителям и детям

 2. Мы знаем, как много часов можно потратить на выбор в большоминтернет-магазине

 Мы не будем вас удивлять огромным выбором и вынуждать вас выбирать из

1000

предложений

 3. Мы хотим, что бы качественная продукция российскихпроизводителей была знакома и любима во

многих семьях.

Целевая аудитория:

женщины 20-35, имеющие детей до 12 лет, замужем

уровень жизни средний и средний +

ведущие активный образ жизни всей семьей: лыжи, походы, игры

образование выше среднего

интересующися новыми технологиями в детской одежде( например: непромокаемость -

мембранная одежда)

активно обсуждающих детские товары на форумах и различных площадках ( например

отзовик.ру)

знающие о европейских производителях детской одежды ( например финские и

канадские ТМ Рейма, Хуппа)

География:

все регионы РФ

Хотелось бы увидеть двух персонажей Буку ( девочка) и Бу( мальчик) - пока

остановились на дружелюбных монстриках

и название магазина в двух вариантах как название сайта и русскоязычное

название.

сайт уже работает buka-boo.com

бюджет проекта 3000 руб

примеры лого которые НЕ нравяться: дочки-сыночки, детский мир, кораблик

лого которое нравиться нет

пожелания по цвету 1-3 цвета не больше

чтобы в черно белом исполнении тоже можно было использовать

7 лет назад
ellys
44 годаРоссия
14 лет в сервисе
Была
2 года назад
Выбранный исполнитель
Krokodila
Дарья 
37 летУкраина
10 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
7 лет назад
$50
1 день
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