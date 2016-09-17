Завершить работу вебсайта

Завершить работу по созданию простого вебсайта (50%)

Мне нужен простой сайт который будет продвигать предложения от клиентов к потенциальным покупателям (подписчикам). Веб-сайт должен поддерживать Bitcoin и интеграцию с PayPal. Сайт должен позволять пользователям создавать профили с адресом электронной почты или уникальным номером. Пользовательские истории для мобильного сайта также должны прилагаться.

Также требуется разработка простого логотипа для сайта, используя шрифт Pacifico.

1) Предпочтения по серверным технологиям: PHP

2) по основному функционалу сервиса:

- для пользователя: отправлять анонимный запрос другому пользователю.

- для подписчика: для входа форма, для выхода электронная почта;

Пример запроса для пользователя: Я хотел бы купить изображение, которое вы опубликовали, и я готов заплатить $ 20. Подписчик может решить принять запрос и загрузить фото или сделать встречное предложение за 30 $

Формат загружаемых файлов: Gif, tif, tiff, jpg, jpeg, png, pdf, m4v, MP4, mov, avi и другие файлы Microsoft Office

Хранение на общем файловом ресурсе

Срок хранения на усмотрение пользователя.

интеграция по API с AS3 не нужна.

Необходим дизайн логотипа

Доступ для доведения проекта до ума будет предоставлен наиболее успешному кандидату на данный проект.

ТЗ в файле Use-Cases-ContentProposal и также примеры страниц

Предоплату не даем , оплата поэтапно !