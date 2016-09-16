Разработать логотип для сайта

У меня 2 сайта: eventmontage.ru – рекламное производство, изделия для автомобилей и т.д. здесь я доработал логотип, меня он устраивает там в названии сразу доменное имя, на самом сайте старый стоит и есть сайт по строительству ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте! Сайт для фрилансера, разработчика сайтов.Оригинальный логотип (шаблон) размером 323x124 px изображение phg . Таким размером и расширением должен быть и созданный логотип. Пожелания к дизайну хотелось бы видеть тёмный, изумрудный цвет, который вписывается в дизайн самого сайта. Название логотипа(сайта) скажу исполнителю . Также нужно придумать слоган который будет размещен под логотипом. Слоган любой, лишь бы было красиво с дизайнерской точки зрения.
В дополнение хотелось бы ещё и favicon, но здесь важна цена. Смотря сколько будет стоить.
Указывайте в заявках пожалуйста свои цены на логотип, favicon обсудим дополнительно.
Постоплата на webmoney.
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