Разработать логотип для сайта

Здравствуйте! Сайт для фрилансера, разработчика сайтов.Оригинальный логотип (шаблон) размером 323x124 px изображение phg . Таким размером и расширением должен быть и созданный логотип. Пожелания к дизайну хотелось бы видеть тёмный, изумрудный цвет, который вписывается в дизайн самого сайта. Название логотипа(сайта) скажу исполнителю . Также нужно придумать слоган который будет размещен под логотипом. Слоган любой, лишь бы было красиво с дизайнерской точки зрения.

В дополнение хотелось бы ещё и favicon, но здесь важна цена. Смотря сколько будет стоить.

Указывайте в заявках пожалуйста свои цены на логотип, favicon обсудим дополнительно.

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