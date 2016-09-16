Разработать логотип для сайта

$5
Логотипы и ЗнакиЗакрыт14 заявок218 просмотров
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Здравствуйте!  Сайт для фрилансера, разработчика сайтов.Оригинальный логотип (шаблон) размером 323x124 px изображение phg . Таким размером и расширением должен быть и созданный логотип. Пожелания к дизайну хотелось бы видеть тёмный, изумрудный цвет, который вписывается в дизайн самого сайта. Название логотипа(сайта) скажу исполнителю . Также нужно придумать слоган который будет размещен под логотипом. Слоган любой, лишь бы было красиво с дизайнерской точки зрения.

В дополнение хотелось бы ещё и favicon, но здесь важна цена. Смотря сколько будет стоить. 

Указывайте в заявках пожалуйста свои цены на логотип, favicon обсудим дополнительно.

Постоплата на webmoney.

Логотип для сайта
7 лет назад
Yuri-web
Юрий 
41 годУкраина
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
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