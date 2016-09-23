Разработка логотипа по определенным требованиям

ТЗ 1. Логотип для сайта сфера-инструмента.рф 2. желательные элементы логотипа - земной шар с орбитой 3. Предоставить два варианта на выбор - третий вариант если первые два не понравились 4. Исходник - растр + вектор БЮДЖЕТ 1000 Р.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
UPD: Пока в работах нет акцента на буквы Ц и К. Кроме того, часто встречаются работы с большими пустыми пространствами. Поэтому считаем, что лучше разместить букву Ц слева от пересечения ложки и вилки и букву К - справа. Сделать их красивыми, заглавными буквами.
1) Логотип должен быть одноцветным, черным. Фон работы должен быть белый, т.к. упаковка будет белой.
2) Логотип должен быть круглым. Круг может быть сделан из узора (не простой линии) 18-19 века, относящегося к царскому правлению. Это также может быть узор из венков (листьев), как на прикрепленных работах. Также круг может немного разомкнут сверху, но общее ощущение окружности не должно теряться.
3) В центре логотипа должны быть скрещены ложка и вилка (такие, чтобы нельзя было однозначно сказать, для горячего они или для десерта). Оба предмета должны смотреть вверх. В месте их пересечения должен находиться закрытый поднос.
4) Также в центральной зоне (в центральной окружности) логотипа должны быть написаны две заглавные буквы: Ц, К (без запятой) в стилистике царского двора 18-19 веков.
5) Внизу логотипа (но в самой окружности), под ложкой, вилкой и буквами, должна быть надпись: ЦАРСКИЙ КУХМЕЙСТЕРЪ. Надпись может быть обрамлена в пергамент ( как в примере) или идти дугой по окружности (но не заходить слишком высоко. Условно в зоне от 3 до 9 часов).
6) В верхней части логотипа, по центру, должна находиться корона царской России. Не должна быть большого размера.
7) Акцент в логотипе на центральную окружность: ложку, вилку, закрытый поднос (не самых больших размеров, только чтобы закрыть пересечение ложки и вилки) и две буквы: Ц К. Надпись "ЦАРСКИЙ КУХМЕЙСТЕРЪ" не должна быть слишком большой (как на прикрепленных примерах). Корона тоже не должна быть большой (как на примерах).
8) Работы нужны в векторе, чтобы отдать их на печать.
9) Общие требования: логотип не должен иметь современных элементов, шрифтов. Он должен быть выполнен в стилистике печатей, монет, медалей, гербов (в меньшей степени, потому что очень много мелких элементов) царской России 18-19 веков. Логотип будет печататься маленького размера, поэтому он должен не быть перегружен деталями и легко читаться (как штампы печатей, монеты, медали, которые тоже маленьких размеров).
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