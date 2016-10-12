1.- Необходимо создать лого для ООО "Евроскан", торгово-производственное предприятие, оказывает услуги в сферах: металлообработка, проектирование, строительство, поставка строительных материалов и электротехнической продукции.

2.- Лого для Фасадно-кровельного центра, - мультибрендовый магазин фасадных и кровельных материалов. Без банальных домиков и пр. атрибутики которой кишит рынок, нужен свежий взгляд!!! Концепция совокупности ярких красок и сложных форм...или Ваше видение...