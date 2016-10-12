Лого для MOLLIS AQUA. Стилистика лого: сдержанность, простота, лаконичность, доверительность, надежность, компетентность. Тематика: вода, очистка воды, чистая качественная вода. В лого слово: MOLLIS доминирует, а AQUA второстепенно. Цветовые решения подготовить в 3х вариантах: [list][*]ваш вариант[*]серебристый (стальной)[*]"водные" цвета[/list] Этикетка должна быть ...
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1.- Необходимо создать лого для ООО "Евроскан", торгово-производственное предприятие, оказывает услуги в сферах: металлообработка, проектирование, строительство, поставка строительных материалов и электротехнической продукции.
2.- Лого для Фасадно-кровельного центра, - мультибрендовый магазин фасадных и кровельных материалов. Без банальных домиков и пр. атрибутики которой кишит рынок, нужен свежий взгляд!!! Концепция совокупности ярких красок и сложных форм...или Ваше видение...
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