Нарисовать логотип по ТЗ

Фирма, профиль - оптовая торговля и перевалка (с авто на жд) зерновых культур.

Название: Зернова Інноваційна Компанія / Grain Innovation Company сокр. ЗерІнКо / GraInCo.

Логотип 2 видов:

1. Лого отдельно (в т.ч. под печать) - колесо (обод хорошо читается), вместо спиц - 4-5 колосков пшеницы (тоже хорошо читается)

2. Логотип с сокр. названием. Красивый шрифт, в последней букве О - логотип 1.

Цветовая гамма: 2 цвета - зеленый плюс желтый или синий или черный. Или вариант дизайнера. Но не более 2-х цветов.