Нарисовать логотип по ТЗ

$10
Логотипы и ЗнакиЗавершен13 заявок227 просмотров
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Фирма, профиль - оптовая торговля и перевалка (с авто на жд) зерновых культур.

Название: Зернова Інноваційна Компанія / Grain Innovation Company сокр. ЗерІнКо / GraInCo.

Логотип 2 видов:

1. Лого отдельно (в т.ч. под печать) - колесо (обод хорошо читается), вместо спиц - 4-5 колосков пшеницы (тоже хорошо читается)

2. Логотип с сокр. названием. Красивый шрифт, в последней букве О - логотип 1.

Цветовая гамма: 2 цвета - зеленый плюс желтый или синий или черный. Или вариант дизайнера. Но не более 2-х цветов.

7 лет назад
4absinth
Бойко 
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
Anastasiya_GR
Анастасия 
38 летУкраина
8 лет в сервисе
Была
3 дня назад
7 лет назад
$10
1 день
Ответственный и талантливый исполнитель. Очень профессиональные и тактичные коммуникации. Рекомендую к сотрудничеству!
Рекомендую к сотрудничеству как порядочного и корректного заказчика. Четкое ТЗ. Оплата в срок.
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