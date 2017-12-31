Логотип для магазинов головных уборов и аксессуаров

$80
Логотипы и ЗнакиЗавершен68 заявок4233 просмотра
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#1$60
#2$10
#3$10

Необходимо разработать логотип.

Название - Sezonika.

Вид деятельности - магазины головных уборов (шапки, кепки, шляпы) и аксессуаров (шарфы, перчатки, зонтики ...).

Целевая аудитория - женщины 20-35 лет.

Рынок - Украина.

Просьба предоставлять варианты с примерами применения (вывеска, визитка ...).

+++ Прием работ завершен. +++

Итоги конкурса планируем огласить до 30.09.2016.

7 лет назад
bilenchuk
Дмитрий 
43 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
Победители конкурса
Mich_D
Михаил 
38 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
час назад
7 лет назад
#2
Творческий подход. Разнообразие вариантов. Призер конкурса.
Спасибо за интересный конкурс! Буду рад сотрудничеству!
Anastasiya_GR
Анастасия 
38 летУкраина
8 лет в сервисе
Была
3 дня назад
7 лет назад
#1
Хорошая работа и результат говорит сам за себя - призер конкурса.
Все условия конкурса соблюдены. Благодарю за сотрудничество! Рекомендую 100%
kanny
35 летУкраина
10 лет в сервисе
Была
8 дней назад
7 лет назад
#3
Отличная работа и как результат - победа в конкурсе.
Только положительные впечатления от сотрудничества. Рекомендую Дмитрия как надежного заказчика.
Заявки фрилансеров
Mich_D
Михаил 
38 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
час назад
7 лет назад
#2
Лучший дизайнер логотипов ноября
ТОП-5
Логотипы и Знаки
Anastasiya_GR
Анастасия 
38 летУкраина
8 лет в сервисе
Была
3 дня назад
7 лет назад
#1
kanny
35 летУкраина
10 лет в сервисе
Была
8 дней назад
7 лет назад
#3
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