Разработать лого для издательства

Сделать пять логотипов в flat/minimalist стиле. Важно, чтоб они все были в одном стиле, т.к. расположены на одной странице (на главной). В качестве примера используйте прикрепленный файл. Логтипы для сайта http://jurijchabanov.com/ (коучинг и тренинги).
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Требуется разработать логотип для издательства книг.
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