Разработать лого для издательства

$40
Логотипы и ЗнакиЗавершен9 заявок185 просмотров
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Требуется разработать логотип для издательства книг.

7 лет назад
Coder777
33 годаКазахстан
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
Mich_D
Михаил 
38 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
час назад
7 лет назад
$40
3 дня
Заказал во второй раз логотип и работа была выполнена на 10 баллов! Обращусь еще не раз! Советую.
Как всегда рад сотрудничеству с Дмитрием! Отличный заказчик! Рекомендую!
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