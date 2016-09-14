Логотип для образовательного учреждения

$50
Логотипы и ЗнакиЗавершен12 заявок191 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Логотип нужен для университета, айдитория консервативная - госслужащие(сфера госзакупок). Нужно нарисовать схематично двуглавого орла на заднем плане, с какими-нибудь геральдическими атрибутами, типа щита, ленту с названием и т.д.

Первые варианты нужно отправить как можно раньше.

7 лет назад
fod
38 летСША
17 лет в сервисе
Был
месяц назад
Выбранный исполнитель
Mich_D
Михаил 
38 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
час назад
7 лет назад
$50
3 дня
Прекрасный дизайнер - оперативно, креативно и с учетом всех пожеланий
Отличный заказчик! Очень понравилось сотрудничество! Буду рад поработать в дальнейшем!