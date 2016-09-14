Логотип для образовательного учреждения

Логотип нужен для университета, айдитория консервативная - госслужащие(сфера госзакупок). Нужно нарисовать схематично двуглавого орла на заднем плане, с какими-нибудь геральдическими атрибутами, типа щита, ленту с названием и т.д.

Первые варианты нужно отправить как можно раньше.