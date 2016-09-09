Иконки для сайта

Здравствуйте. Нужен логотип для женского магазина одежды. С цветовой гаммой пока еще не определились... По этому хотелось бы увидеть от вас несколько вариантов цвета. Просьба цены не ломить. Интересуют симпатичный логотип за разумную цену. Указывайте пожалуйста стоимость и сроки. ...