Нужно нарисовать логотип для интернет магазина косметики. Пишите цены и сроки.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте.
Нужен логотип для женского магазина одежды.
С цветовой гаммой пока еще не определились... По этому хотелось бы увидеть от вас несколько вариантов цвета.
Просьба цены не ломить. Интересуют симпатичный логотип за разумную цену.
Указывайте пожалуйста стоимость и сроки. Спасибо.
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