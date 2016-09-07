Логотип

Логотипы и ЗнакиЗакрыт48 заявок346 просмотров
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Здравствуйте.

Нужен логотип для женского магазина одежды.

С цветовой гаммой пока еще не определились... По этому хотелось бы увидеть от вас несколько вариантов цвета.

Просьба цены не ломить. Интересуют симпатичный логотип за разумную цену.

Указывайте пожалуйста стоимость и сроки. Спасибо.

7 лет назад
Kadilak
Сергей 
41 годУкраина
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
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