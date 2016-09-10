Логотип для компании по производству мебели

$20
Логотипы и ЗнакиЗавершен12 заявок270 просмотров
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Необходимо нарисовать логотип для компании (проекта) по производству эксклюзивной и авторской мебели из массива дерева, а также с использованием шпона и композитных материалов. 

Посыл: индивидуальность и не повторяемость изделий.

название проекта "I FEEL WOOD"

- Логотип в векторе.

- использовать мягкий шрифт, может быть в винтажном стиде (обсуждается)

Примеры других компаний для понимания прилагаю.

7 лет назад
maxus1st
43 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
pixart
Артур 
31 годРоссия
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 лет назад
$20
1 день
Настоятельно рекомендую Артура как профессионала своего дела. Он проявил в некоторых вопросах недюжинные способности к оригинальному оформлению тогда когда я уже не знал что делать дальше. Все в срок, отличная коммуникация.)
Я могу рекомендовать Максима, как чудесного заказчика и коммуникабельного человека. Ряд задач был успешно решен совместными усилиями!Сотрудничеством с Максимом я остался доволен. С оплатой все в порядке! Мои наилучшие рекомендации!