Перевод логотипа в вектор

$15
Логотипы и ЗнакиЗакрыт51 заявка345 просмотров
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Нужно перевести в вектор 2 простых логотипа. Срочно. Цена 1000 руб.

7 лет назад
lidewest
Лилия 
40 летРоссия
8 лет в сервисе
Была
2 года назад
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