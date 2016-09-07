Перевод логотипа в вектор

Нужно собрать все логотипы в векторе для команд от сюда [url=http://www.foxsports.com/college-football/teams]http://www.foxsports.com/college-football/teams[/url]. Если какого-то логотипа нет в векторе - укажите стоимость для перерисовки.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно перевести в вектор 2 простых логотипа. Срочно. Цена 1000 руб.
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