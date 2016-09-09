# 1 — $ 50 # 2 — $ 20

Необходимо разработать логотип для компании, которая занимается товарами для дома (кухонная утварь и т.п.) на рынки Европы и США. Товары выского качества.

Логотип будет печаться как на упакове, так и на самих продуктах, поэтому должен быть легко читаем и хорошо выглядеть также и в черно-белом цвете.

Название компании: “BetterDays Products”

Примеры понравившихся логотипов и ориентиры в дизайне выложил тут: https://docs.google.com/document/d/1LUQBB2V6Sz1Zb1E7HbQrY33tJEknqasQXsEi0uXQKLw/edit?usp=sharing

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