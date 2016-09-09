Разработать логотип

$70
Логотипы и ЗнакиЗавершен22 заявки780 просмотров
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#1$50
#2$20

Необходимо разработать логотип для компании, которая занимается товарами для дома (кухонная утварь и т.п.) на рынки Европы и США.  Товары выского качества. 

Логотип будет печаться как на упакове, так и на самих продуктах, поэтому должен быть легко читаем и хорошо выглядеть также и в черно-белом цвете. 

Название компании: “BetterDays Products”

Примеры понравившихся логотипов и ориентиры в дизайне выложил тут: https://docs.google.com/document/d/1LUQBB2V6Sz1Zb1E7HbQrY33tJEknqasQXsEi0uXQKLw/edit?usp=sharing

Все вопросы присылайте в личку. 

7 лет назад
parse
38 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
Победитель конкурса
alexandrovav
32 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
7 лет назад
#1
Все четко и по делу. Сделал работу качественно. Предоставил даже в несколькоих форматах. Молодец! Спасибо за работу!
Замечательный заказчик! Задача на конкурс поставлена чётко, завершили досрочно, с оплатой нет проблем. Спасбо Вам, Евгений, за конкурс! Буду рад сотрудничеству в будущем.
Заявки фрилансеров
alexandrovav
32 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
7 лет назад
#1
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