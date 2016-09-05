Фирменный стиль и логотип для переводчика речи.

Логотипы и ЗнакиЗавершен8 заявок164 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Добрый день.

Продукт: Перевод звуковой речи "на лету" и проговаривание перевода голосом исходной речи. Перевод осуществляется компьютерной программой.

Особенность: Сохранение исходного голоса с интонацией

Специфика: Подобные предложения отсутствуют на рынке. Возможно, больше подойдёт оформление в стиле футуризма, хай-тек и пр.. Без скромностей.

Использование:

    1. Страница в интернете, где можно зачитать речь или указать звуковой файл (песня, фильм, митинг, презентация ...).

    2. Приложение для мобильного устройства. Устройство "направляется" на произносящего речь и проговаривает эту же речь этим же голосом на другом указанном языке.

Проект на стадии планирования: графика будет использоваться в презентации продукта и в прототипной версии сайта/приложения.

Требуется:

    1. Логотип фирмы (продукта).

    2. Фон неспецифических страниц (возможно, просто сам логотип). 1600х1000.

    3. Изображение, демонстрирующее специфику продукта: перевод речи "на лету" с использованием голоса исходной речи при озвучивании. Через мобильное приложение. Будет использоваться в презентации, превью приложения и сайта: должно без турда восприниматься в формате 480x360.

7 лет назад
_Medvedev_
36 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
tasb
48 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 лет назад
$65
3 дня
Быстро. Качественно.
Приятный заказчик. все четко и своевременно. рекомендую
  • Похожие заказы

  • Разработать Логотип и фирменный стиль

    $60

    Разработать Лого и Фирменный стиль для спортивной группы: 1. Логотип для Спортивной группы, занимающаяся организацией спортивного лагеря по вейкбордингу (что такое вейкбоардинг, можно поГуглить) 2. Одноцветный-двухцветный. Цветовое решение: Основной фон голубой (палитра как в скайпе).  Прорезное лого, бэкграунд белый. 3. В ...

    Логотипы и Знаки17 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Создание логотипа

    Необходимо создать логотип "Студия Аквапринт -Mammoth" Примерный логотип есть только в формате jpeg. Необходимо нарисовать так же и изменить надпись

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Доработать/причесать логотип

    Есть логотип. Сделали нам по выигранному конкурсу, бесплатно. Сама концепция нам понравилась, но остается чувство сыроватости. Особенно шрифт, очень режет глаза. Исходники есть (pdf в слоях, открывается в иллюстраторе), во вложении jpg-ги того, что у нас есть. [b]Что ...

    Логотипы и Знаки22 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Сделать дизайн свадебной монограммы

    $10

    Уважаемые фрилансеры! Необходимо нарисовать в векторе свадебную монограмму с именами жениха и невесты. Свадьба в осенней теме, это должно отражаться в стиле монограмме (листья, яблоки, рябина вот это вот всё...). Имена жениха с невестой: Любовь и Евгений Жду ваших ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Требуется доработать логотип и разработать визитки.

    Имеется часть шаблона (зарисовка) которую необходимо учесть при разработке визиток и доработки самого логотипа.  Направление кассовые аппараты. Электроника для торговли. Проект не глобальный, просьба оценивать в разумном диапазоне. Надпись Вектор-Т

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад