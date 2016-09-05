Фирменный стиль и логотип для переводчика речи.

Добрый день.

Продукт: Перевод звуковой речи "на лету" и проговаривание перевода голосом исходной речи. Перевод осуществляется компьютерной программой.

Особенность: Сохранение исходного голоса с интонацией

Специфика: Подобные предложения отсутствуют на рынке. Возможно, больше подойдёт оформление в стиле футуризма, хай-тек и пр.. Без скромностей.

Использование:

1. Страница в интернете, где можно зачитать речь или указать звуковой файл (песня, фильм, митинг, презентация ...).

2. Приложение для мобильного устройства. Устройство "направляется" на произносящего речь и проговаривает эту же речь этим же голосом на другом указанном языке.

Проект на стадии планирования: графика будет использоваться в презентации продукта и в прототипной версии сайта/приложения.

Требуется:

1. Логотип фирмы (продукта).

2. Фон неспецифических страниц (возможно, просто сам логотип). 1600х1000.

3. Изображение, демонстрирующее специфику продукта: перевод речи "на лету" с использованием голоса исходной речи при озвучивании. Через мобильное приложение. Будет использоваться в презентации, превью приложения и сайта: должно без турда восприниматься в формате 480x360.