Разработать логотип для сайта

$25
Логотипы и ЗнакиЗавершен18 заявок611 просмотров
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#1$25

Здравствуйте, требуется разработать логотип для сайта

Подробности в файле

Логотип для сайта
7 лет назад
EvilBabayka
49 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Победитель конкурса
DanielVinsa
Данил 
44 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
7 лет назад
#1
Исполнитель предложил самый удачный вариант логотипа и по праву выиграл конкурс. В ходе конкурса я просил внести небольшие коррективы, на что Исполнитель отзывался оперативно. Работой доволен. Исполнителя рекомендую
Всегда приятно работать с интересными проектами - четкое задание и своевременная оплата. Спасибо и успехов.
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DanielVinsa
Данил 
44 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
7 лет назад
#1
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