Логотип для компании под дизайн сайта

$20
Логотипы и ЗнакиЗавершен15 заявок894 просмотра
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#1$20

Нужен логотип для сайта группы компаний работающих по 2м направлениям : грузоперевозки и продажа строительных материалов.

Логотип надо подогнать под геометрию и цвет будущего сайта.

Ссылка на макет сайта: http://www.ansonika.com/theme_selector/?t=Removals

Название компании: ООО Стандарт.

Варианты оформления для вашего креатива:

В логотипе можно использовать букву С или S.

Использовать силуэт грузового фургона (фуры) или только кабины.

Использовать в логотипе цифру 56 (код региона Оренбург, где работает данная компания).

Или вариант только с буквами. Со слов заказчика, логотип должен отображать надежность.

Можно использовать текстовое название "ГК Стандарт" или "ТК Стандарт":

ГК - группа компаний,

ТК - транспортная компания.

Или предложите полностью свой вариант!

В макете сайта размер изображения логотипа составляет 150 х 35px, (ширина х высота) это минимальный размер. Под логотип можно выделить в шапке площадь 250 х 100 px, это максимальный, предлагайте варианты в этом диапазоне размеров. Главное что бы гармонично вписывался в дизайн.

Предпочтительно что бы исходник логотипа был представлен в векторе и PNG.

Дизайн сайта
7 лет назад
maksim-nb
Максим 
40 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
4 дня назад
Победитель конкурса
Stepan55
Степан 
68 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
8 часов назад
7 лет назад
#1
Самый подходящий логотип. Господин Степан уже не первый раз поражает своей работой и выигрывает конкурсы!
Только положительные эмоции от сотрудничества с Максимом. Рекомендую как отличного заказчика!
Заявки фрилансеров
Stepan55
Степан 
68 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
8 часов назад
7 лет назад
#1
Лучший дизайнер логотипов ноября
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