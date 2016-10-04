Логотип для компании под дизайн сайта

Доработать логотип компании. Сделать его "по богаче". Добавить информативности, что бы стало по логотипу понятно, чем занимается компания. Текст под логотипом может меняться. Основной упор именно на саму графику. Сфера деятельности компании - услуги спецтехники. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен логотип для сайта группы компаний работающих по 2м направлениям : грузоперевозки и продажа строительных материалов.
Логотип надо подогнать под геометрию и цвет будущего сайта.
Ссылка на макет сайта: http://www.ansonika.com/theme_selector/?t=Removals
Название компании: ООО Стандарт.
Варианты оформления для вашего креатива:
В логотипе можно использовать букву С или S.
Использовать силуэт грузового фургона (фуры) или только кабины.
Использовать в логотипе цифру 56 (код региона Оренбург, где работает данная компания).
Или вариант только с буквами. Со слов заказчика, логотип должен отображать надежность.
Можно использовать текстовое название "ГК Стандарт" или "ТК Стандарт":
ГК - группа компаний,
ТК - транспортная компания.
Или предложите полностью свой вариант!
В макете сайта размер изображения логотипа составляет 150 х 35px, (ширина х высота) это минимальный размер. Под логотип можно выделить в шапке площадь 250 х 100 px, это максимальный, предлагайте варианты в этом диапазоне размеров. Главное что бы гармонично вписывался в дизайн.
Предпочтительно что бы исходник логотипа был представлен в векторе и PNG.
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