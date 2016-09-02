Логотип компании

$20
Логотипы и ЗнакиЗавершен13 заявок552 просмотра
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#1$20

Наша компания занимается разработкой сайта, комплексным маркетингом, контекстной рекламой, мобильными приложениями.

Название компании "Marketing Street. Маркетинг без компромиссов!"

Желательно сделать быстро 1-2 дня.

У самых быстрых - самые лучшие шансы на победу. 

7 лет назад
jean7321
34 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Победитель конкурса
kanny
35 летУкраина
10 лет в сервисе
Была
8 дней назад
7 лет назад
#1
Отличные логотипы. Понравился стиль. В подарок сделала дизайн визитки! Супер!
Отличный заказчик, всегда на связи, моментальная оплата, приятно было сотрудничать, всем рекомендую!
Заявки фрилансеров
kanny
35 летУкраина
10 лет в сервисе
Была
8 дней назад
7 лет назад
#1
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