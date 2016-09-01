Разработка логотипа для магазина

Разработать логотип и фирменный стиль. Название бренда должно упоминаться в логотипе. Все детальное описание будет в приложении.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте.
Необходимо создать логотип для оффлайн магазина, торгующего аксессуарами к продукции Apple. Стиль - минимализм. Черный фон, цвет надписи белый. Шрифт можно попробовать San Francisco (или другой, на вкус дизайнера). Надпись "iHome" (без кавычек, конечно). Букву "о" необходимо изменить немного (либо вписать туда как-то логотип apple, либо заменить на логотип, но чтобы было читаемо, что это буква "о"). Помимо белого цвета в надписи, можно какую-то деталь сделать другого цвета(на усмотрение исполнителя). При использовании логотипа apple его нужно как-то изменить, чтобы избежать "наезда" правообладателя. Единственное - логотип должен оставаться узнаваемым.
Оплата на карту ПриватБанка, поэтому приоритет исполнителям из Украины. Цены просьба писАть реалистичные.
П.С. Также потребуется 2 файла с логотипом для печати на пакетах(требования к изображению отправлю отдельно, там ничего сложного)
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