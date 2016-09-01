Разработка логотипа для магазина

Логотипы и ЗнакиЗавершен15 заявок234 просмотра
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Здравствуйте. 

Необходимо создать логотип для оффлайн магазина, торгующего аксессуарами к продукции Apple. Стиль - минимализм. Черный фон, цвет надписи белый. Шрифт можно попробовать San Francisco (или другой, на вкус дизайнера). Надпись "iHome" (без кавычек, конечно). Букву "о" необходимо изменить немного (либо вписать туда как-то логотип apple, либо заменить на логотип, но чтобы было читаемо, что это буква "о"). Помимо белого цвета в надписи, можно какую-то деталь сделать другого цвета(на усмотрение исполнителя). При использовании логотипа apple его нужно как-то изменить, чтобы избежать "наезда" правообладателя. Единственное - логотип должен оставаться узнаваемым.

Оплата на карту ПриватБанка, поэтому приоритет исполнителям из Украины. Цены просьба писАть реалистичные. 

П.С. Также потребуется 2 файла с логотипом для печати на пакетах(требования к изображению отправлю отдельно, там ничего сложного)

7 лет назад
mykolyuk
37 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Anastasiya_GR
Анастасия 
38 летУкраина
8 лет в сервисе
Была
3 дня назад
7 лет назад
$20
2 дня
Великолепная работа, 5+/5. Все красиво и быстро. Мои рекомендации!
Александр, четко и корректно поставил задачу. Правки были актуальные. Быстро утвердил проект. Быстро оплатил. Приятно сотрудничать, рекомендую.
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