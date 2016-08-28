Разработка логотипа

Нужен логотип для личного бренда. Занимаюсь изготовлением аксессуаров для часов: ремешки, чехлы и т.д. В логотипе должно быть минимум мелких деталей, т.к. он будет использоваться, как для сайта, так и для клише с минимальным размером до ...
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Необходимо разработать логотип "мастерская развития" тематика - инфобизнес.
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