Дизайн логотипа

Логотипы и ЗнакиЗавершен1 заявка125 просмотров
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Сфера - ай-ти.

Логотип нужен для узнаваемости, для обозначения бренда.

Логотип должен быть модным, современным, легко запоминаемым.

Логотип будет использоваться кругом - на сайте, бордах, полиграфии, симках, брендировании продуктов, сувенирки и т.п.

Что точно не должно быть в лого

тип - не развлекательный

шрифт - не рукописный или не машинописный.

Бриф заполняем выбранного исполнителя. Лого должно соответствовать заполненному брифу.

Особенности: нужно предложить 3 варианта в разных стилистиках на выбор. Из которого мы выбираем 1 для доработки.

7 лет назад
fox-agency
Екатерина 
36 летУкраина
9 лет в сервисе
Была
месяц назад
Выбранный исполнитель
Skorol1tnii
26 летМолдова
9 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
7 лет назад
$40
2 дня
Спасибо Александру за сотрудничество. Учел все наши пожелания. Внимательно относится к заказчику. Всегда на связи. Подготавливает лого для презентации в нескольких вариантах (как будет лого смотреться на одном фоне, на другом, объемно на бумаге). Честен и идет на уступки заказчику, что всегда приятно. Большое спасибо вам за работу. Вдохновения вам и хороших заказчиков.
Хорошо поработали. Заказчик всегда на связи, приятен в общении. Тщательно заполнил бриф, все четко и по делу. Никаких нареканий. Рекомендую к сотрудничеству и с удовольствием поработаю еще!
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