Дизайн логотипа

Спасибо Александру за сотрудничество. Учел все наши пожелания. Внимательно относится к заказчику. Всегда на связи. Подготавливает лого для презентации в нескольких вариантах (как будет лого смотреться на одном фоне, на другом, объемно на бумаге). Честен и идет на уступки заказчику, что всегда приятно. Большое спасибо вам за работу. Вдохновения вам и хороших заказчиков.