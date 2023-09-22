Заказать логотип для компании

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  • Логотип_х2

    Логотип для сервера Garry's Mod в стиле GTA (Grove Street): Элементы стиля GTA (Grove Street): Включите элементы, которые придают веселость, такие как улыбающиеся персонажи, яркие цвета и игровые элементы. Например, вы можете добавить улыбающегося ...

    Логотип для компании
    Дизайн продукции9 заявок
    Закрыт
    19 дней назад

  • Разработка логотипа с нуля.

    Добрый день! Мне нужно разработать логотип. Новая компания, находится в Испании. Надо логотип сделать для бренда в системе Падел Тенниса! Суть: компания которая производит одежду, монтирует корты для падел ...

    Логотип для компании
    Логотипы и Знаки30 заявок
    Закрыт
    месяц назад

  • Создать логотип

    $50

    Здравствуйте, Я ищу дизайнера для создания логотипа для компании в сфере цифровых технологий под названием " allinonedigital " . Мы занимаемся разработкой веб-сайтов, интеграцией систем, рекламой, организацией рекламных кампаний и автоматизацией процессов. Наша компания ...

    Логотип для компанииРекламная кампания
    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    2 месяца назад

  • Создание логотипа для компании по импорту автомобилей.

    $20

    Создание логотипа для компании по импорту автомобилей. Название: Привезенка.рф Букву "З" можно сделать в виде молнии. (Но не обязательно )Логотип должен быть не перенасыщен и что бы он сразу бросался в ...

    Логотип для компании
    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    месяц назад

  • Создание Логотипа для Компании

    Необходимо разработать логотип для сайта сравнения цен на электронику. Ассоциативность логотипа к электронике не обязательна, сайт будет развиваться как бренд. Логотип должен быть уникальным (т.е. не взят с чужого сайта или с другого любого источника). ...

    Логотип для сайтаЛоготип для компании
    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    3 месяца назад

  • Логотип и упаковка

    1. Цель проекта: Разработать узнаваемый логотип и стильный дизайн стартового пакета симкарты для бренда "esimtravel", который акцентировал бы внимание на современных технологиях и удобстве использования eSIM в путешествиях. 2. Логотип: 2.1 Цвета: ...

    Логотип для компании
    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    3 месяца назад

  • Дизайн логотипа

    Нужно разработать дизайн логотипа для компании по грузоперевозкам. Укажите пожалуйста стоимость и что входит.

    Логотип для компании
    Логотипы и Знаки30 заявок
    Закрыт
    3 месяца назад

  • Логотип для компании по механизированной штукатурке

    $30

    Добрый день, нужно сделать несколько вариантов логотипа для компании по механизированной штукатурке под названием "Штукатур.КО". Нужно что-то современное Конкуренты для примера: https://простены-штукатурка.рф/ https://remosnova.ru https://shturatur-st.ru https://www.delaysteny.ru

    Логотип для компании
    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    4 месяца назад

  • Лого

    логотип для компании. Занимается разработкой IT решений

    Логотип для компании
    Логотипы и Знаки17 заявок
    Закрыт
    5 месяцев назад

  • Создание лого

    Добрый день! Техническое задание на разработку логотипа для ProtectedPool (PP): Цель: Создать логотип для компании ProtectedPool, который отражает ее ключевые концепции: защиту, основательность, блокчейн технологии и сложный технологический продукт, стоящий на страже активов пользователей. Обязательные элементы: Логотип ...

    Логотип для компанииBlockchainСайт-визитка
    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    5 месяцев назад

  • Нарисовать логотип

    Добрый день Необходимо нарисовать логотип для компании занимающейся данными. Название компании byteflow. Как один из вариантов врезать название в pie chart или в таблицу. В общем, чтобы была связь с данными. Если дизайн понравится, то закажу ...

    Дизайн сайтаЛоготип для компании
    Логотипы и Знаки16 заявок
    Закрыт
    6 месяцев назад

  • Логотип для компании UTOG

    Нужно создать логотип для компании которая занимается несколькими направлениями ( текстиль, строительные леса, полиграфия).  Лототипов долно быть несколько для разных направлений, либо же обьеденить все направление в одном логотипе.

    Логотип для компании
    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Закрыт
    5 месяцев назад

  • Создать логотип

    Ищу  дизайнера , нужно создать логотип для компании, занимаемся переработкой бумаги.  [b]Работу нужно выполнить быстро. Бюджет 9-10 тысяч.  Нам нужен хороший логотип. [/b]

    Логотип для компании
    Логотипы и Знаки13 заявок
    Закрыт
    6 месяцев назад

  • Разработать единый стиль компании, логотип агенства недвижимости

    Разработать единый стиль компании, логотип агенства недвижимости с использованием черного красного и др. сделать тестовые визитки и логотип. имя компании RadHills

    Логотип для компании
    Логотипы и Знаки16 заявок
    Закрыт
    6 месяцев назад

  • Создать логотип для компании по организации кофе-брейков

    Заказ очень срочный, выполнить сегодня (Макс.до завтра до 09:00). Название компании «Ашбаз», занимаются организацией кофе-брейков для саммитов, правительственных встреч и др.  По цветам пожеланий нет.  Нужно чтобы выглядело строго, стильно, дорого

    Логотип для компании
    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Закрыт
    8 месяцев назад

  • Логотип для компании

    Нужно сделать логотип для компании которая занимается услугами полиграфии. Название компании   "ProPrint"

    Логотип для компании
    Логотипы и Знаки7 заявок
    Закрыт
    8 месяцев назад