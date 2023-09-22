Логотип для компании

Логотип для сервера Garry's Mod в стиле GTA (Grove Street): Элементы стиля GTA (Grove Street): Включите элементы, которые придают веселость, такие как улыбающиеся персонажи, яркие цвета и игровые элементы. Например, вы можете добавить улыбающегося ...
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- Логотип для компанииДизайн продукции9 заявокЗакрыт19 дней назад
Добрый день! Мне нужно разработать логотип. Новая компания, находится в Испании. Надо логотип сделать для бренда в системе Падел Тенниса! Суть: компания которая производит одежду, монтирует корты для падел ...Логотип для компанииЛоготипы и Знаки30 заявокЗакрытмесяц назад
- $50
Нужен логотип для массажного кабинетаЛоготип для компанииЛоготипы и Знаки38 заявокЗакрытмесяц назад
- $50
Здравствуйте, Я ищу дизайнера для создания логотипа для компании в сфере цифровых технологий под названием " allinonedigital " . Мы занимаемся разработкой веб-сайтов, интеграцией систем, рекламой, организацией рекламных кампаний и автоматизацией процессов. Наша компания ...Логотип для компанииРекламная кампанияЗавершен2 месяца назад
Минималистичный логотипЛоготип для компанииЛоготипы и Знаки24 заявкиЗакрытмесяц назад
- $20
Создание логотипа для компании по импорту автомобилей. Название: Привезенка.рф Букву "З" можно сделать в виде молнии. (Но не обязательно )Логотип должен быть не перенасыщен и что бы он сразу бросался в ...Логотип для компанииЗавершенмесяц назад
Необходимо разработать логотип для сайта сравнения цен на электронику. Ассоциативность логотипа к электронике не обязательна, сайт будет развиваться как бренд. Логотип должен быть уникальным (т.е. не взят с чужого сайта или с другого любого источника). ...Логотип для сайтаЛоготип для компанииЗавершен3 месяца назад
1. Цель проекта: Разработать узнаваемый логотип и стильный дизайн стартового пакета симкарты для бренда "esimtravel", который акцентировал бы внимание на современных технологиях и удобстве использования eSIM в путешествиях. 2. Логотип: 2.1 Цвета: ...Логотип для компанииЗавершен3 месяца назад
Нужно разработать дизайн логотипа для компании по грузоперевозкам. Укажите пожалуйста стоимость и что входит.Логотип для компанииЛоготипы и Знаки30 заявокЗакрыт3 месяца назад
- $30
Добрый день, нужно сделать несколько вариантов логотипа для компании по механизированной штукатурке под названием "Штукатур.КО". Нужно что-то современное Конкуренты для примера: https://простены-штукатурка.рф/ https://remosnova.ru https://shturatur-st.ru https://www.delaysteny.ruЛоготип для компанииЗавершен4 месяца назад
логотип для компании. Занимается разработкой IT решенийЛоготип для компанииЛоготипы и Знаки17 заявокЗакрыт5 месяцев назад
Добрый день! Техническое задание на разработку логотипа для ProtectedPool (PP): Цель: Создать логотип для компании ProtectedPool, который отражает ее ключевые концепции: защиту, основательность, блокчейн технологии и сложный технологический продукт, стоящий на страже активов пользователей. Обязательные элементы: Логотип ...Логотип для компанииBlockchainСайт-визиткаЗавершен5 месяцев назад
Добрый день Необходимо нарисовать логотип для компании занимающейся данными. Название компании byteflow. Как один из вариантов врезать название в pie chart или в таблицу. В общем, чтобы была связь с данными. Если дизайн понравится, то закажу ...Дизайн сайтаЛоготип для компанииЛоготипы и Знаки16 заявокЗакрыт6 месяцев назад
нужно сделать логотип для компании ZAWEEЛоготип для компанииЛоготипы и Знаки1 заявкаЗакрыт6 месяцев назад
Нужно создать логотип для компании которая занимается несколькими направлениями ( текстиль, строительные леса, полиграфия). Лототипов долно быть несколько для разных направлений, либо же обьеденить все направление в одном логотипе.Логотип для компанииЗакрыт5 месяцев назад
Ищу дизайнера , нужно создать логотип для компании, занимаемся переработкой бумаги. [b]Работу нужно выполнить быстро. Бюджет 9-10 тысяч. Нам нужен хороший логотип. [/b]Логотип для компанииЛоготипы и Знаки13 заявокЗакрыт6 месяцев назад
Разработать единый стиль компании, логотип агенства недвижимости с использованием черного красного и др. сделать тестовые визитки и логотип. имя компании RadHillsЛоготип для компанииЛоготипы и Знаки16 заявокЗакрыт6 месяцев назад
Нужен логотип для фирмы, которая занимается созданием мебели, подробнее в лс.Логотип для компанииЛоготипы и Знаки13 заявокЗакрыт7 месяцев назад
Заказ очень срочный, выполнить сегодня (Макс.до завтра до 09:00). Название компании «Ашбаз», занимаются организацией кофе-брейков для саммитов, правительственных встреч и др. По цветам пожеланий нет. Нужно чтобы выглядело строго, стильно, дорогоЛоготип для компанииЗакрыт8 месяцев назад
Нужно сделать логотип для компании которая занимается услугами полиграфии. Название компании "ProPrint"Логотип для компанииЛоготипы и Знаки7 заявокЗакрыт8 месяцев назад