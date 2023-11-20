Создать логотип

$50
Логотипы и ЗнакиЗавершен20 заявок205 просмотров
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#1$50

Здравствуйте,

Я ищу дизайнера для создания логотипа для компании в сфере цифровых технологий под названием " allinonedigital " . Мы занимаемся разработкой веб-сайтов, интеграцией систем, рекламой, организацией рекламных кампаний и автоматизацией процессов. Наша компания представляет собой универсальное цифровое агентство, и мы ищем логотип, который бы отражал широту и инновационный характер наших услуг.

Ключевые аспекты, которые должны быть учтены при создании логотипа:

  • Современность и технологичность.

  • Легкость восприятия и узнаваемость.

  • Гибкость использования в различных медиа, включая веб-сайты, социальные сети и печатную продукцию.

  • Отражение концепции "все в одном" для обозначения полного спектра наших услуг.

Нам важно, чтобы дизайн был запоминающимся и передавал суть нашего +бренда.

** A I O D - эти буквы должны присутствовать в логотипе

2 месяца назад
olegrijikov
33 годаИзраиль
3 года в сервисе
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16 дней назад
Победитель конкурса
s_el
52 годаУкраина
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месяц назад
Просто супер! быстро, качественно, идеально. Спасибо!
Спасибо за выбор. Все отлично, рекомендую к сотрудничеству!
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