Здравствуйте, мне нужно разобраться и разработать для моей косметики kristens,хочу сменить этикетку и красивый логотип? Нужны дизацны этикетки, Киев
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте,
Я ищу дизайнера для создания логотипа для компании в сфере цифровых технологий под названием " allinonedigital " . Мы занимаемся разработкой веб-сайтов, интеграцией систем, рекламой, организацией рекламных кампаний и автоматизацией процессов. Наша компания представляет собой универсальное цифровое агентство, и мы ищем логотип, который бы отражал широту и инновационный характер наших услуг.
Ключевые аспекты, которые должны быть учтены при создании логотипа:
Современность и технологичность.
Легкость восприятия и узнаваемость.
Гибкость использования в различных медиа, включая веб-сайты, социальные сети и печатную продукцию.
Отражение концепции "все в одном" для обозначения полного спектра наших услуг.
Нам важно, чтобы дизайн был запоминающимся и передавал суть нашего +бренда.
** A I O D - эти буквы должны присутствовать в логотипе
- Похожие заказы
- Логотипы и Знаки16 заявокЗакрыт18 дней назад
Необходимо нарисовать логотип по строительной тематике - объединения всех строительных компаний региона.Логотипы и Знаки3 исполнителяЗавершенмесяц назад
Необходимо создать персональный логотип для ui/ux дизайнера. Самостоятельно выполнить не могу ввиду постоянных попыток найти лучшее решение и ограниченности во времени) Необходим взгляд со стороны, есть мудборд : https://www.figma.com/file/TTie6J1zilLBWkEB5xnXvG/personal-branding-moodboard?type=design&node-id=1:19&mode=design&t=IosgvKvKCtk4Hhl6-1 Если будут сразу идеи, с радостью ...Логотипы и Знакинет заявокЗакрыт2 месяца назад
Минималистичный логотипЛоготипы и Знаки24 заявкиЗакрыт21 день назад
- $10
Нужно создать логотип для портала продажи авто в прибалтике (эстония,литва,латвия) Хочу простой, но интересный логотип, чтобы в нем был смысл всего дела.Логотипы и Знаки19 заявокЗакрыт21 день назад
- $10
Лого для бренда и страница для мероприятияЛоготипы и Знаки19 заявокЗакрыт22 дня назад
- $15
Сделать лого более объемным. Нужен формат - svg и исходник в ai(Adobe Illustrator) ТЗ в прикрепленных файлах.Логотипы и Знаки13 заявокЗакрыт2 месяца назад
- $20
Создание логотипа для компании по импорту автомобилей. Название: Привезенка.рф Букву "З" можно сделать в виде молнии. (Но не обязательно )Логотип должен быть не перенасыщен и что бы он сразу бросался в ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершенмесяц назад
- $100
Для изделий из дерева (доски, подносы, хлебницы и прочее) хочу логотип. Чтобы можно было наносить и на изделие и на упаковку. Название Мама Карло. "Дома уютно и тепло". Можно просто Мама Карло.Логотипы и Знаки26 заявокЗакрыт23 дня назад