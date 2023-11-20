Создать логотип

# 1 — $ 50

Здравствуйте,

Я ищу дизайнера для создания логотипа для компании в сфере цифровых технологий под названием " allinonedigital " . Мы занимаемся разработкой веб-сайтов, интеграцией систем, рекламой, организацией рекламных кампаний и автоматизацией процессов. Наша компания представляет собой универсальное цифровое агентство, и мы ищем логотип, который бы отражал широту и инновационный характер наших услуг.

Ключевые аспекты, которые должны быть учтены при создании логотипа:

Современность и технологичность.

Легкость восприятия и узнаваемость.

Гибкость использования в различных медиа, включая веб-сайты, социальные сети и печатную продукцию.

Отражение концепции "все в одном" для обозначения полного спектра наших услуг.

Нам важно, чтобы дизайн был запоминающимся и передавал суть нашего +бренда.

** A I O D - эти буквы должны присутствовать в логотипе