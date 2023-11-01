Создать персональный логотип

Логотипы и ЗнакиЗакрытнет заявок4 просмотра
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Необходимо создать персональный логотип для ui/ux дизайнера. Самостоятельно выполнить не могу ввиду постоянных попыток найти лучшее решение и ограниченности во времени)
Необходим взгляд со стороны, есть мудборд : https://www.figma.com/file/TTie6J1zilLBWkEB5xnXvG/personal-branding-moodboard?type=design&node-id=1:19&mode=design&t=IosgvKvKCtk4Hhl6-1
Если будут сразу идеи, с радостью буду готов выслушать

2 месяца назад
m2kx
20 летРоссия
год в сервисе
Был
12 дней назад