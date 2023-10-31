Логотип для начинающей группы (нужно за 1 день)

Логотипы и ЗнакиЗакрыт19 заявок50 просмотров
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Здравствуйте, очень нужен логотип для рок группы с названием "nichegolishnego". Хочется увидеть что-то простое,но при этом не банальное и запоминающееся. Преобладающие цвета черный- белый- серый. Если это как-то поможет,то настроение у песен меланхолическое, немного панк-рок и альтернатива.

2 месяца назад
guest_1698728093220
2 месяца в сервисе
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2 месяца назад