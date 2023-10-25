Создание логотипа + оформление группы ВК

$21
Логотипы и ЗнакиЗакрыт7 заявок29 просмотров
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Требуется разработка логотипа магазина автозапчастей.
+ Оформление группы ВК в едином стиле (Аватарка, шапка, актуальные).

2 месяца назад
yakovlev_ivan
Иван 
28 летРоссия
год в сервисе
Был
месяц назад
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