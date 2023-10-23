Создание логотипа с нуля под новый проект

Логотипы и ЗнакиЗакрыт24 заявки104 просмотра
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Компания строит и в дальнейшем сдает в аренду офисно-логистические центры. Под новый проект нужен логотип с названием объекта, текст название объекта возможно знак рядом с текстом.

Цветовые решения оттенки серого с небольшим добавлением синего или оранжевого цветов.

Ждем ваших предложений по стоимости и срокам выполнения . Пример: в стоимость входит определенное количество вариантов, кол-во правок входящих в стоимость. Сверх пакета каждый дизайн стоит столько то.

2 месяца назад
guest_1697700468974
Украина
2 месяца в сервисе
Была
23 дня назад
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