Создание логотипа с нуля под новый проект

Компания строит и в дальнейшем сдает в аренду офисно-логистические центры. Под новый проект нужен логотип с названием объекта, текст название объекта возможно знак рядом с текстом.

Цветовые решения оттенки серого с небольшим добавлением синего или оранжевого цветов.

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