Создание логотипа с нуля под новый проект

Потрібно створити логотип для преміального бренду одягу «De First». Імпонує стиль логотипу “12 storeez”, Louis Vuitton”, “Chanel”, а також новий дизайн логотипу “Burberry”.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Компания строит и в дальнейшем сдает в аренду офисно-логистические центры. Под новый проект нужен логотип с названием объекта, текст название объекта возможно знак рядом с текстом.
Цветовые решения оттенки серого с небольшим добавлением синего или оранжевого цветов.
Ждем ваших предложений по стоимости и срокам выполнения . Пример: в стоимость входит определенное количество вариантов, кол-во правок входящих в стоимость. Сверх пакета каждый дизайн стоит столько то.
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