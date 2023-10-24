Добрый день всем. Есть задача разработать логотип. Если у вас нет отзывов или портфолио - нужны хоть какие-то наброски, чтоб понимать, что мы на одной волне. Если у вас есть отзывы и портфолио - наброски будут плюсом, но не обязательно. По окончанию работы нужен будет исходник от вас в векторном формате.

ТЗ на лого: https://www.dropbox.com/scl/fi/w0zzitoypa5sz5rp9bzvh/.pdf?rlkey=xni1m9ayfcwmmmrduxounx7vp&dl=0

Логотипы через сервисы генерации логотипов не рассматриваю. От вас ожидаю стоимость, условия и сроки реализации. Всем спасибо.