Добавить надпись и перекрасить логотип

Логотипы и ЗнакиЗавершен6 заявок17 просмотров
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Необходимо добавить ещё две надписи в похожей стилистике на картинку и перекрасить логотип

2 месяца назад
oblomovmax
Максим 
25 летВеликобритания
3 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
Afterworks
Александр 
37 летУкраина
год в сервисе
Был
9 часов назад
2 месяца назад
$5
1 день
UAH
Отличный исполнитель, сделал всё в сжатые сроки, рекомендую к дальнейшей работе
всё четко озвучено по тз , и следовательно , принято заказчиком без единой правки