Картинка нужна для телеграмм канала, то есть картинка с отзывом будет использоваться для телеграмм канал. Необходимо чтобы была возможность самому вписывать текст(нужно сделать чтобы форма сообщения изменялась по высоте/ширине, шрифт как в телеграмме) и дату сообщения(как на втором скрине, это скрин с телеграмма). Стилистика канала выполнена в нежно фиолетовом цвете, это нужно учесть. Сам отзыв(текст) должен быть хорошо читаем и быть в фокусе.