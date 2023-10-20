Картинка нужна для телеграмм канала

$20
Иллюстрации и РисункиЗавершен6 заявок127 просмотров
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Картинка нужна для телеграмм канала, то есть картинка с отзывом будет использоваться для телеграмм канал. Необходимо чтобы была возможность самому вписывать текст(нужно сделать чтобы форма сообщения изменялась по высоте/ширине, шрифт как в телеграмме) и дату сообщения(как на втором скрине, это скрин с телеграмма). Стилистика канала выполнена в нежно фиолетовом цвете, это нужно учесть. Сам отзыв(текст) должен быть хорошо читаем и быть в фокусе.

2 месяца назад
kaddypro
Михаил 
31 годУкраина
4 года в сервисе
Был
7 дней назад
Выбранный исполнитель
SumoFab
37 летУкраина
год в сервисе
Был
13 часов назад
2 месяца назад
$20
1 день
UAH
Заказывал разработку визуального шаблона, исполнитель быстро выполнил работу, хорошего качества
Сотрудничество с заказчиком было чрезвычайно приятным и продуктивным. Михаил всегда предоставлял четкие задачи и своевременно реагировал на вопросы. Рад буду работать вновь и надеюсь на долгосрочное сотрудничество. Спасибо за доверие и позитивный опыт!