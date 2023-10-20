Необходимо отрисовать большое количество картинок (40-50), грубым языком, обвести контур изображения (внутренний и внешний). Изображения будут касаться подвижного состава железной дороги. Один из готовых вариантов в качестве примера прикрепляю. С остальными необходимо сделать тоже самое. ...
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Картинка нужна для телеграмм канала, то есть картинка с отзывом будет использоваться для телеграмм канал. Необходимо чтобы была возможность самому вписывать текст(нужно сделать чтобы форма сообщения изменялась по высоте/ширине, шрифт как в телеграмме) и дату сообщения(как на втором скрине, это скрин с телеграмма). Стилистика канала выполнена в нежно фиолетовом цвете, это нужно учесть. Сам отзыв(текст) должен быть хорошо читаем и быть в фокусе.
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