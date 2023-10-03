Нарисовать персонажа для мобильной игры.

Нужен художник на постоянное сотрудничество для разработки игры в стиле Hytale. Нужны концепт-арты по текстовому описанию для использования 3д моделлерами. Например: Арты внешнего вида лиц персонажей. Арты одежды, брони, ...
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Здравствуйте, уважаемые художники.
Требуется разработать и отрисовать персонажа для мобильной игры.
Стиль персонажа: первобытный человек, не пиксель арт, мультяшный стиль. Пример стиля который нравится: https://www.weblancer.net/download/5684532.jpg
Также прикрепляю скриншот из игры: требуется чтобы персонаж гармонично вписался: https://www.weblancer.net/download/5684285.png
Вид персонажа: сверху-сбоку. В качестве примера вида прикрепляю изображение. https://www.weblancer.net/download/5684284.png
Размер персонажа: 128х128 с небольшими отступами от краев: 10 пикселей снизу, 15 пикселей сверху.
Анимация персонажа: требуется отрисовать покадровую анимацию персонажа, движущегося в четырёх направлениях (влево, вправо, вниз, вверх). Каждое направление - 4 кадра (1 и 3 кадры могут совпадать, как в прикреплённом файле). Разместить кадры анимации требуется на холсте 512х512 (4х128), как в прикреплённом файле. Чтобы можно было удобно использовать в коде игры. Желательно с таким-же расположением как в прикреплённом файле (первая колонка кадров - движение вниз, вторая колонка кадров - движение влево, третье - движение вверх и четвёртая - движение вправо).
Формат графики: растр, png с прозрачным фоном, исходники: фотошоп psd.
Указывайте, пожалуйста, стоимость работы и сроки выполнения.
С уважением, Дмитрий.
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