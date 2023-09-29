Обложка для книги

Потрібно внести корективи в дизайн принта для худі , та логотипу
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для художников не использующих искусственный интеллект?
Необходимо нарисовать обложку для книги. На главной стороне: лицо подростка (лет 17) крупным планом, смотрящим прямо (на читателя). Русые волосы, светлая кожа, голубые и выразительные глаза. Свет немного приглушённый, будто сумрачный. На лице сквозь усталость, считываются серьезные намерения. За спиной пламя огня создаёт образ дракона.
Форзац - наименование книги.
Задняя часть -
Лес, одинокая стоячая дверь - есть примерный референс.
Все изображение должно быть в стиле сериала Аркейн (будто акварель)
- Похожие заказы
- $15Иллюстрации и Рисунки14 заявокЗакрыт2 месяца назад
По данным референсам нарисовать векторные картинки, которые можно будет использовать для широкоформатной печати. Два рисунка с акварельным эффектом. Платье сделать более узким. Можно добавить немного личного виденья, но не менять цвета) ...Иллюстрации и Рисунки11 заявокЗакрыт3 месяца назад
Инфографика для карточек товаров на маркетплейсеИллюстрации и Рисунки19 заявокЗакрыт2 месяца назад
- $200
Необходимо создать 6 уникальных персонажей для использования в анимационных или графических проектах. Каждый персонаж должен иметь 3 различные позы. Персонажи должны быть предоставлены без заднего фона, чтобы обеспечить легкость интеграции в различные соц-сети. Пожалуйста, также ...Иллюстрации и Рисунки25 заявокЗакрыт2 месяца назад
- $15
Необходимо сделать рекламный макет для рекламы страницы в Instagram (для Ads Manager).Иллюстрации и Рисунки6 заявокЗакрыт3 месяца назад
Добрый день, необходимо сделать 30 открыток с какими-нибудь фактами можно о животных, какие то интересные случаи и т.д. С нуля ничего прям рисовать не нужно, взять фон, поместить пару объектов и сверху текст красивым шрифтом. ...Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен3 месяца назад
Нужно нарисовать пианино, которое выглядит как банан и вместо клавиш у него маленькие бананы. Нужен простой мультяшный рисунокИллюстрации и Рисунки27 заявокЗакрыт2 месяца назад
Приветствую! Необходимо сделать благодарственные письма по образцам на определённые данные человекаИллюстрации и Рисунки16 заявокЗакрыт2 месяца назад
Добрый день. Нужно сделать 3Д аватар в подобном стиле, как в прикреплённом примере, по фото. Но чтобы человек был похож на фото! Этот аватар уже делали, но заказчик отклонил, тк он не очень ...Иллюстрации и Рисунки7 заявокЗакрыт2 месяца назад