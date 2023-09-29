Обложка для книги

$50
Иллюстрации и РисункиЗакрыт12 заявок75 просмотров
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Для художников не использующих искусственный интеллект?

Необходимо нарисовать обложку для книги. На главной стороне: лицо подростка (лет 17) крупным планом, смотрящим прямо (на читателя). Русые волосы, светлая кожа, голубые и выразительные глаза. Свет немного приглушённый, будто сумрачный. На лице сквозь усталость, считываются серьезные намерения. За спиной пламя огня создаёт образ дракона.

Форзац - наименование книги.

Задняя часть -

Лес, одинокая стоячая дверь - есть примерный референс.

Все изображение должно быть в стиле сериала Аркейн (будто акварель)

3 месяца назад
guest_1696484846429
Турция
3 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад
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