Сделать стикеры

$200
Иллюстрации и РисункиЗакрыт25 заявок118 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо создать 6 уникальных персонажей для использования в анимационных или графических проектах. Каждый персонаж должен иметь 3 различные позы. Персонажи должны быть предоставлены без заднего фона, чтобы обеспечить легкость интеграции в различные соц-сети.

Пожалуйста, также пришлите свое портфолио.

3 месяца назад
guest_1696004715298
Украина
3 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад