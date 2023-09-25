Нарисовать банановое пианино

Иллюстрации и РисункиЗакрыт27 заявок227 просмотров
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Нужно нарисовать пианино, которое выглядит как банан и вместо клавиш у него маленькие бананы. Нужен простой мультяшный рисунок

3 месяца назад
qorka
29 летГермания
3 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад