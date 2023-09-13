Нужна картинка девушки с крыльями (чтобы она была внутри крыльев, как на фото) и с пистолетом в руках (детализировано). Что-бы с волосами была девушка, ещё добавьте каких нибудь огней.
Сделать рисунок на главную страницу в карандашном стиле
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо подготовить схематический/карандашный рисунок фрагмента улицы, который будет использоваться в качестве главного баннера на сайте. Сайт будет иметь респонсивные версии (адаптирован под мобильные и десктопные устройства).
Нужен рисунок, который будет смотреться одинаково хорошо как на экране компьютера, так и на мобильном при разных соотношениях сторон экрана.
Разрешение экрана десктопа в px: 2560х1440 - 300 dpi(соотношение сторон 16:9)
Разрешение экрана мобильного в px: 375х667 - 300 dpi (соотношение сторон 9:16)
Значит изображение должно быть центрированным и не иметь важных графических элементов по краям (слева и справа), чтобы при подрезании его под мобильные устройства - не терялась суть изображения.
В качестве базы для создания рисунка будет предоставлена реальная фотография. Пропорции рисунка должны соответствовать прикрепленному в качестве примера снимку подобного решения с другого сайта.
Всем спасибо.
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