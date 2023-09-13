Сделать рисунок на главную страницу в карандашном стиле

Необходимо подготовить схематический/карандашный рисунок фрагмента улицы, который будет использоваться в качестве главного баннера на сайте. Сайт будет иметь респонсивные версии (адаптирован под мобильные и десктопные устройства).

Нужен рисунок, который будет смотреться одинаково хорошо как на экране компьютера, так и на мобильном при разных соотношениях сторон экрана.

Разрешение экрана десктопа в px: 2560х1440 - 300 dpi(соотношение сторон 16:9)

Разрешение экрана мобильного в px: 375х667 - 300 dpi (соотношение сторон 9:16)

Значит изображение должно быть центрированным и не иметь важных графических элементов по краям (слева и справа), чтобы при подрезании его под мобильные устройства - не терялась суть изображения.

В качестве базы для создания рисунка будет предоставлена реальная фотография. Пропорции рисунка должны соответствовать прикрепленному в качестве примера снимку подобного решения с другого сайта.

Всем спасибо.