Картинки для сайта

Иллюстрации и РисункиЗавершен11 заявок138 просмотров
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Привет! Нужно 8 картинок в одинаковом стиле для размещения на сайте. Пример прикрепила. Спасибо

3 месяца назад
guest_16952005716446
Швеция
3 месяца в сервисе
Была
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
Afterworks
Александр 
37 летУкраина
год в сервисе
Был
8 часов назад
3 месяца назад
$15
3 дня
UAH
Заказ выполнен быстро и качественно. Всегда на связи, очень легко и приятно общаться. Буду работать дальше. Спасибо большое!
Рад был помочь, приятный заказчик, рекомендую