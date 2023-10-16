Нужно отрисовать иллюстрацию в векторе, в Adobe Illustrator, с градиентами как на картинке
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Нарисовать картинки для широкоформатной печати как на образцах. Образец во вложении.
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