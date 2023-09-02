Нужно перерисовать несколько фото в вектор

Иллюстрации и РисункиЗакрыт16 заявок151 просмотр
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нужно перерисовать несколько фото в вектор, чтобы было использовано не больше 6-8 цветов. Не обязательно в тяжелом стиле.

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3 месяца назад
loolk
Зоя 
21 годКазахстан
5 месяцев в сервисе
Была
3 месяца назад
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