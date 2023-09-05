Создания иллюстрации и контуров

Иллюстрации и РисункиЗавершен6 заявок85 просмотров
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1) Создать 3 контура в векторе на базе Bear Brick (см рефы) для выкладывания их на стенах по определенной тематике неоновыми трубками (детали отправлю в ТЗ выбранному кандидату ввиду специфики продукции)

2) Нарисовать в векторе 3 юмористических иллюстрации на тему что может случиться с Bear Brick, который напился и веселится.

4 месяца назад
Abo_Kor
64 годаРоссия
15 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
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Выбранный исполнитель
Nevelll29
31 годУкраина
2 года в сервисе
Был
2 дня назад
4 месяца назад
$120
4 дня
UAH
Спасибо большое Евгению, несмотря на выходные все сделал моментально, сделал даже больше чем нужно, прислушивался ко всем пожеланиям и сделал все, как нужно. А++
Спасибо Светлане за отличный опыт. Светлана оплатила даже раньше сроков. Работать было приятно. Профессионал. Обращайтесь к ней!!!