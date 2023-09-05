Создания иллюстрации и контуров

1) Создать 3 контура в векторе на базе Bear Brick (см рефы) для выкладывания их на стенах по определенной тематике неоновыми трубками (детали отправлю в ТЗ выбранному кандидату ввиду специфики продукции)

2) Нарисовать в векторе 3 юмористических иллюстрации на тему что может случиться с Bear Brick, который напился и веселится.