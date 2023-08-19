Створити персонажа

Иллюстрации и РисункиЗакрыт3 заявки56 просмотров
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Потрібно намалювати та анімувати персонажа. Концепт приблизно такий: на екрані є кружечки різних кольорів, які збігаються до купи, та утворюють персонажа, щоть типу капітошки. Коли на нього натискаєшь, він розтікається по екрану і знов збігається, начебто магнітики. Він має пересуватись та якось рухатись. Буде використовуватись для сайту та для учбових матеріалів в презентацях. Ціна обговорюється. Присилайте ваші портфоліо одразу

4 месяца назад
Az_Vika
34 годаУкраина
6 лет в сервисе
Была
месяц назад