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Постоянно разные проекты.
Стараюсь делать детальные ТЗ но все равно, пожалуйста, обращайтесь ко мне с любыми вопросами!!!!!
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