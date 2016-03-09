Abo_Kor

Ветлана Abo_Kor

 
66 лет
16 лет на фриланс-бирже
Была
год назад
-Я добрая Фея! -А почему с топором? -Как мало ты знаешь о добрых феях...

Постоянно разные проекты.

Стараюсь делать детальные ТЗ но все равно, пожалуйста, обращайтесь ко мне с любыми вопросами!!!!!

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$120
выплачено фрилансерам
50%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

  • Создать 3Д модель в формате MP4 для голографического вентилятора

    Разработать 3D модель в формате MP4 для голографического вентилятора. Видео должно длиться 40 секунд и включать эффект распада на серебряные брызги и звездочки. Для уточнения деталей предусмотрена личная переписка.

    3D-моделированиеСоздание видео
    3D-графика4 заявки
    Закрыт
    год назад

  • Создания иллюстрации и контуров

    Необходимо создать 3 векторных контура для стеновых панно на основе Bear Brick с использованием неоновых трубок. Также требуется нарисовать 3 юмористические иллюстрации, показывающие веселые ситуации с Bear Brick, который напился. Подробности будут предоставлены в техническом задании.

    Создание иллюстраций
    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Создание логотипа на магазин стимпанк ламп

    Необходимо разработать логотип для нового бренда, производящего стимпанк лампы и оформляющего бары в соответствующем стиле. Можно обыграть название 'Alkush'. Примеры продукции предоставлены. Укажите стоимость выполнения заказа.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Срочный дизайн макета брошюры

    Нужно в сжатые сроки (3 дня) сделать дизайн макета брошюры по пластической хирургии. Брошюра 3 фальца, оконная развертка. Конечный размер 210х99мм Размер бумаги 210х398мм Цветовая палитра  прилагается.  Обязательная связь со ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Перевод статей с Английского на Русский

    Необходим перевод с Английского на Русский статей околомедицинской тематики.  Просто машинный Гугл перевод абсолютно не подходит. Может быть использован первоначально, но потом доведен до нормального, литературного русского "ручками" Всего 37400 знаков без пробелов, 9 ...

    Переводы21 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Сайт по трансферам под ключ

    Создать сайт с удаленной админкой по транспортным услугам. Образец из понравившихся и существующих решений на данный момент: https://www.airporttransfersthailand.com/. Сайт - двуязычный - Русский и Английский Необходимо: а) Концепция и ...

    MySQL
    Сайты «под ключ»8 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • 30 секундный ролик, Adobe After Effect. Доделать 3 кадра

    30 секундное готовое видео. Raw файлы и готовый проект сделанный в Adobe After Effect. Необходимо добавить в некоторые кадры недостающую продукцию. Заменить на более правильные 4 фото в одном кадре.  Заменить аудио дорожку. После подтверждения ...

    Видеомонтаж1 исполнитель
    Закрыт
    9 лет назад

  • Разработка дизайна этикетки на бутилированную воду

    Вода продается уже несколько лет. Цвет бутылки - на данный момент зеленый. По рекомендации дизайнера (если они будут) может изменяться на белый, синий, голубой). Название воды - Siam Silver Дизайн был сделан очень ...

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Закрыт
    9 лет назад

  • Полный дизайн туристического сайта

    Техническое задание на разработку дизайна сайта Ссылка на сайт – www.samui. Ru Опираясь просто на информативную загруженность сайта, сделать НОРМАЛЬНЫЙ , красивый дизайн. Мы допускаем возможность изменения ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Перевод веб-сайта с английского на русский

    Вебсайт на английском, для удобства переведен в ppt (power point) всего 44 вебстраницы если с имиджами если чистого текста - 21 страница необходим перевод с сохранением оригинального форматирования - то есть удаляя ...

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Программа для Apple Store и Android Market

    Дано: есть уже существующая база в MYSQL онлайн на бронирования туров. Создать: программу под Apple Store и Android Market. Ищем программиста для создания приложения. Должно выглядеть примерно вот так https://itunes.apple.com/th/app/booking.com-hotel-reservations/id367003839?mt=8. ...

    AndroidMySQL
    Мобильные приложения4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Иконка для приложения на Apple Store

    Задание элементарное Отрисовать иконку для приложения на Apple Store и Андроид маркет. Тема - туристическая база отелей в Таиланде и Индокитае. Стоимость - пишите пожалуйста, я даже представить не могу.

    Android
    Иконки и Пиксель-арт1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Буклет А4 двусторонний. Свадебная тематика

    Необходимо создание дизайна + верстка буклета размер А4, двусторонний 3 неравных части (см приложенный образец) Прикрепленный имидж - очень старый, просто чтобы объяснить, что буклет открывается не гармошкой, а как "ворота". Тематика ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Доработка, доделка и тест тур. сайта. Joomla 1.5.

    Нужен специалист, который готов сразу начать работать, как получит подтверждение работы, и до победного. - Необходимо перевести старую версию базы данных на новый формат (MySQL; кардинально изменились названия полей) ...

    JoomlaMySQL
    Системы управления (CMS)3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Отрисовка водных слайдеров на баннере

    $100

    Еще одно задание для водного парка в Таиланде. Дано: 2d &amp; 3d модели слайдеров, которые есть у нас в парке. Необходимо красочно отрисовать их на фоне тропической зелени и моря. Образцы ...

    Иллюстрации и Рисунки2 исполнителя
    Завершен
    14 лет назад

  • Создание талисмана - лица аквапарка (иллюстрация)

    $100

    Работа, пожалуй, для иллюстраторов детских книжек.. Я представляю строящийся в Таиланде водный парк. Мне срочно необходимо придумать и отрисовать героев, персонажев нашего парка, которые будут потом использоваться нами в сувенирах, ростовых ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Логотип аквапарка

    $50

    Создание с нуля логотипа аквапарка/фирменного стиля. Лого должно полностью отражать направленность компании, ее название и т д (AMAZON WATER WORLD) Лого будет использоваться на продуктах компании, бланках, визитках. Необходимо предоставить 2-3 ...

    Логотипы и Знаки2 исполнителя
    Завершен
    15 лет назад

  • Редизайн туристического сайта по дайв сафари

    $1000

    Существует сайт ( берет данные из базы на основе ASP.Classic), который нуждается в новом концепте и дизайне. Повторю, сайт уже существует, но его надо переделать www.thai-liveaboard.com Детального ТЗ не существует, пишу все ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

Отзывы фрилансеров

Nevelll29
32 года
4 года в сервисе
Был
2 месяца назад
$120
10 баллов
2 года назад
Создания иллюстрации и контуров
Создание иллюстраций
Спасибо Светлане за отличный опыт. Светлана оплатила даже раньше сроков. Работать было приятно. Профессионал. Обращайтесь к ней!!!
Спасибо большое Евгению, несмотря на выходные все сделал моментально, сделал даже больше чем нужно, прислушивался ко всем пожеланиям и сделал все, как нужно. А++
Ответный отзыв
Mich_D
Михаил 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
час назад
$39
10 баллов
4 года назад
Создание логотипа на магазин стимпанк ламп
Понравилось работать со Светланой. Замечательный заказчик, который всегда на связи. Приятное общение, быстрая оплата — всем рекомендую к сотрудничеству! Спасибо за проект!
Оперативен. Сразу вникает в задачу. Спокойно воспринимает просьбы о небольших корректировках и изменениях. Очень рекомендую
Ответный отзыв
sidpk2009
32 года
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$20
10 баллов
5 лет назад
Иконка для приложения на Apple Store
Android
Всё хорошо. Оплата своевременная, заказчик адекватный
Умница. Ангельское терпение. Спасибо Большое!!!
Ответный отзыв
dum187
37 лет
15 лет в сервисе
Был
месяц назад
$50
10 баллов
6 лет назад
Срочный дизайн макета брошюры
Спасибо за работу, ТЗ от Светланы можно давать как образец для других заказчиков ) Буду рад дальнейшему сотрудничеству.
Профессионализм, оперативность, ответственность. Умничка Буду обращаться еще
Ответный отзыв
VVladimirP
47 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад
$15
10 баллов
9 лет назад
30 секундный ролик, Adobe After Effect. Доделать 3 кадра
Понравилось работать со Светланой, она настоящий мастер составления Техзаданий, все четко и можно ничего не переспрашивать, хотя она всегда охотно ответит на любой вопрос. Платит четко в срок.
Спасибо Владимиру. Вытащил за уши проект. Учел полностью все. Возился с пропавшими файлами и восстанавливал видео. А исправлять, как известно, намного труднее, чем делать свое с нуля. Очень благодарна и довольна работой.
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