Перевод статей с Английского на Русский

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Закрыт21 заявка312 просмотров

Необходим перевод с Английского на Русский статей околомедицинской тематики.  Просто машинный Гугл перевод абсолютно не подходит. Может быть использован первоначально, но потом доведен до нормального, литературного русского "ручками"

Всего 37400 знаков без пробелов, 9 страниц.

6 лет назад
Abo_Kor
66 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад

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Нет заявок фрилансеров