Доброго дня, Необходимо перевести на английский язык лендинг, геймерской тематики. За подробностями пожалуйста пишите в л/с.
Перевод текста с англ на рус, 2000 слов
Необходимо выполнить перевод худ текста, отрывок зарубежной книги
Пишите мне в whatsapp - для дальнейшей работы
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